المرور: هذه عقوبة التحرك بالمركبة بسرعة وصدور أصوات عالية من الإطارات

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في”سناب شات”، قائدي المركبات من التحرك بسرعة تؤدي لصدور أصوات عالية من الإطارات، مؤكدةً أن ذلك ضمن المخالفات التي تستوجب العقوبة.
وأوضحت أن نظام المرور ينص على أن عقوبة التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً؛ هي غرامة مالية تتراوح ما بين ١٥٠- ٣٠٠ريال.
وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت في نوفمبر 2018، تطبيق التعديلات الجديدة على نظام المرور، والمتضمن الغرامات الواردة في جداول المخالفات، المنصوص عليها في المادة (٦٨) من النظام.
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