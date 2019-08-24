القبض على مروج خمور على طريق مهدالذهب -المدينة المنورة

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محياالمطيري : القت الدوريات الأمنية بالمهد‬⁩القبض على مروج للمسكرتمهيداً لإتخاذ الإجراءات الرسمية حياله وذلك بعد هروبة من نقطة تفتيش حيث كان يستقل سيارة من نوع كامري وتم مطاردته على طريق الهرارة – المدينة المنورة و عثر معه على 17 عبوة مسكره مجهزه للبيع .

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