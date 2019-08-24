الجمارك التونسية: حافظ قايد السبسي خضع للتفتيش بناء على معلومات استخباراتية

وأوضحت الجمارك في بيان نشرته على "نقابة أعوان وإطارات الديوانة التونسية" على صفحتها في "فيسبوك"، أن عملية التفتيش كانت بناء على ورود "معلومات استخباراتية مؤكدة مفادها تحوز المعني بالأمر على مبالغ ماليّة هامة من العملة الأجنبية يعتزم توريدها خلسة".
وأكدت أنه تم إخضاع المسافر (حافظ قايد السبسي) إلى التفتيش القانوني حسب ما تقتضيه التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.
وأضافت أن "عملية التفتيش تعتبر روتينية في مثل هذه الحالات، وقد تم خلالها مراعاة مقتضيات السرية واحترام حرمة المسافر وجميع حقوقه، كما تمت تحت الإشراف المتواصل للضابط المسؤول عن مصلحة تفتيش المسافرين"، مشيرة إلى أنه بانتهاء عملية التفتيش غادر المسافر في ظروف عاديّة.
وأعربت الإدارة العامة للجمارك التونسية عن استغرابها من محاولة بعض الأطراف إخراج هذه العملية من إطارها، داعية إلى النأي بها عن كل التجاذبات.
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