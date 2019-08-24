- 1/3
- 2/3
- 3/3
في هذه الأثناء، ولدى قيام مراسل سبوتنيك بتغطية نشاط الجنود السوريين وفق الوقائع الميدانية الجديدة، صادف أن تقابلت عدسته بعدسة كاميرا يحملها أحد الجنود الأتراك، ليتبادل الطرفان التقاط الصور والفيديوهات التي وثقت في تلك اللحظة حدثا واحدا تمت مشاهدته من زاويتين متقابلتين، حيث يقف كل منهما.
© Sputnik . Basel Shartooh
تبادل التقاط الصور مع جنود أتراك بنقطة المراقبة المطوقة شمال حماة
ولأول مرة منذ عام 2013، فرض الجيش سيطرته أمس على كامل ريف حماة الشمالي بعد معارك عنيفة خاضتها وحدات الجيش مع ميليشيات تنظيم (جبهة النصرة) وحلفائه عبر محوري ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.
© Sputnik . Basel Shartooh
تبادل التقاط الصور مع جنود أتراك بنقطة المراقبة المطوقة شمال حماة
وعمد الجيش إلى محاصرة الميليشيات المسلحة ضمن جيب أخير في ريف حماة وأحكم الطوق عليهم بعد سيطرته على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. ليتابع صباح أمس تقدمه داخل الجيب المحاصر بريف حماة الشمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يمشط المنطقة حول نقطة المراقبة التركية شمال حماة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.