وأوضحت إدارة المطار، في بيان لها، أنه "تم استئناف الحركة بمطار معيتيقة الدولي وستقوم الشركات الناقلة بتسيير رحلاتها كل حسب جدولها".
وكانت إدارة المطار أعلنت في وقت سابق اليوم تعليق الملاحة الجوية إثر تعرض المطار لقذيفة أثناء وصول رحلتين جويتين.
وقالت، في بيان: "تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر نتيجة تعرضه لقذيفة تزامنت مع وصول رحلة شركة طيران البراق من اسطنبول والخطوط الجوية الليبية من مطار معيتيقة الدولي المدينة المنورة وعلى متنها 265 من حجاج بيت الله الحرام".
وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمرا شائعا على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف.
ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.
ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، وخليفة حفتر.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار معيتيقة الليبي يعلن استئناف الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات نتيجة استهدافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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