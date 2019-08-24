فيديو.. القوات العراقية تلاحق "داعش" في الحدود مع السعودية

وأعلن نائب قائد العلميات المشتركة العراقية، الفريق قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلا:

بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبعد أن حققت المرحلة الثالثة من "عملية إرادة النصر" أهدافها المرسومة بدقة ونجاح، انطلقت المرحلة الرابعة من هذه العملية فجر اليوم، لتفتيش وتطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الانبار، غربي البلاد، ضمن هذه العملية من بقايا فلول عصابات "داعش" الإرهابية.

وأضاف يارالله، أن العملية انطلقت بمشاركة قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة، وفرقة المشاة الآلية الثامنة، والحشد العشائري.

وأكمل، وتشارك في العملية، قيادة عمليات الأنبار المتمثلة بفرقة المشاة الأولى، ولواء مغاوير قيادة العمليات، والحشد العشائري، وقيادة محور الحشد الشعبي في المحافظة، والمحور الغربي، ومديرية شرطة المحافظة، وقيادة حرس الحدود الخامسة.

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ونوه نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، إلى أن العملية، بدعم وإسناد من القوة الجوية، وطيران الجيش العراقي، وطيران التحالف الدولي ضد الإرهاب.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم، أن عملية إرادة النصر، وخلال مرحلتها الرابعة تستهدف تفتيش وتطهير 42946 ألف كيلو متر مربع من المناطق التي تجري فيها هذه العملية ضمن محافظة الأنبار "التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غربا".

وزودت الخلية، وسائل الإعلام المحلية، والدولية، منها "سبوتنيك"، بتسجيلات مصورة، لعمليات التفتيش التي شنتها القوات العراقية، ضمن المرحلة الرابعة من "إرادة النصر" في ملاحقة فلول "داعش" في وادي حوران غربي الأنبار.

ويقع وادي حوران، في غربي محافظة الأنبار، غرب العراق، والذي يمتد لمسافة 350 كلم من الحدود العراقية — السعودية.

وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 يوليو/تموز الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد، وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن اعراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".