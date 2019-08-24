دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مراجعة: سماعات Hooke Audio تساعد صانعي محتوى الفيديو على تسجيل صوت ثلاثي الأبعاد

© Tech World قدمت بواسطة مراجعة: سماعات Hooke Audio تساعد صانعي محتوى الفيديو على تسجيل صوت ثلاثي الأبعاد

ما هو الصوت ثلاثي الأبعاد أو 3D Audio؟

لا تعد تقنية الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد تقنية جديدة، بل تعد واحدة من التقنيات المألوفة مؤخرا التي تستخدمها أفلام السينما باستمرار. وتساعد تلك التقنية مشاهدي الأفلام السينمائية على الحصول على شعور واقعي للغاية فيما يتعلق بالبيئة الصوتية لما يشاهدونه من أحداث عبر شاشة السينما. تعتمد التقنية على توزيع الصوت وضبط مستواه وعمقه لإضافة شعور لدى المستمع بأن الصوت يصدر من اتجاه معين من حوله أو من خلفه. لا يمكن تخيل تجربة الأفلام السينمائية الحديثة اليوم بدون تلك التقنية، وحتى لمحبي مشاهدة الأفلام عبر حاسباتهم أو أجهزتهم الترفيهية المحمولة، فإن هذا الشعور الواقعي للغاية بمكان صدور الأصوات المختلفة أصبح جزء هام من تجربة الترفيه الرقمي الحديثة في ظل وجود سماعات الرأس ذات الجودة العالية.

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ما هي سماعات Hooke Verse ؟ وما الجديد الذي تقدمه ؟

تعد تلك السماعات هي المنتج الأول للشركة، Hooke Audio ، وتأتي في صورة سماعات لاسلكية داخل الأذن، In-ear، تعمل عبر البلوتوث وتتيح للمنتجين الهواة أو صانعي المحتوى الرقمي المحترفين على حد سواء إمكانية تسجيل مقاطع صوتية محيطية ثلاثية الأبعاد بتكلفة تعد متدنية للغاية مقارنة بالأنظمة الاحترافية المكلفة التي تستخدمها شركات التسجيل السينمائي للغرض ذاته.

بحسب علمي، يعد هذا هو المنتج الوحيد المتاح حاليا في الأسواق الذي يتيح تسجيل الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد على جميع الأجهزة الالكترونية الشخصية والمحمولة. تتوافق السماعات مع أجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة التي تدعم البلوتوث، حيث طورت الشركة تقنية خاصة تسمح بتسجيل الصوت عالي الجودة عبر البلوتوث، كما تتوفق أيضا مع الكاميرات الرقمية وكاميرات GoPro من خلال كابل للتوصيل المباشر توفره الشركة مع المنتج.

تقييم التجربة: Hooke Verse كسماعات لاسلكية وكجهاز تسجيل ثلاثي الأبعاد

يبلغ سعر السماعات حاليا 160 دولار أمريكي، وبالنظر إلى سهولة تسجيل الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد باستخدام السماعات، والتوافق الشامل مع أجهزة الهواتف عبر البلوتوث والكاميرات الرقمية عبر كابل التوصيل المباشر، فإنها تعد أداة ذات قيمة مثالية لصانعي محتوى الفيديو والصوتيات.

كسماعات رأس لاسلكية، لا يعد صوت تلك السماعات هو الأنقى أو الأعلى جودة مقارنة بفئة السماعات اللاسلكية في النطاق السعري 150-200 دولار أمريكي، ولكنها كذلك ليست سيئة بأي حال من الأحوال، خاصة في وجود العزل النشط للضوضاء، Active Noise Cancellation.

تدوم البطارية لـ8 ساعات من الاستماع، ووضع السماعات داخل الأذن مريح إلى حد ما، ولكن الخامات الخارجية للسماعة ليست من بين الأفضل في فئتها. بشكل عام، تناسب تلك الأداة صانعي المحتوى وتضيف اليهم ميزة رائعة إذا ما أرادوا تقديم الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد في مقاطع الفيديو الخاصة بهم. أما اذا كنت تبحث فقط عن سماعات رأس لاسلكية عالية الجودة، فهناك خيارات أخرى أفضل في نفس الفئة السعرية دون شك.

التدوينة مراجعة: سماعات Hooke Audio تساعد صانعي محتوى الفيديو على تسجيل صوت ثلاثي الأبعاد ظهرت أولاً على عالم التقنية.