إصابة 3 مستوطنين بـ"قنبلة يدوية" غربي رام الله

وأوردت المصادر أن الانفجار، الذي وقع قرب مستوطنة "دوليب"، جاء على إثر إلقاء قنبلة يدوية من سيارة على مجموعة من المستوطنين.
وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي بمطاردة سيارة يشتبه أن تكون ضالعة في العملية، التي استهدفت المستوطنين.
وتأتي عملية رام الله، وسط توتر بين إسرائيل والفلسطينيين، وفيما تتزايد وتيرة اقتحام المسجد الأقصى في القدس من قبل مستوطنين.
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وفي يوم الخميس، قام العشرات باقتحام باحة المسجد الأقصى، وقال مدير دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى في القدس، الشيخ عزام الخطيب، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
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