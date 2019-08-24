هيئة رسمية: إسرائيل اعتقلت 17 ألف امرأة فلسطينية منذ 1967

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365
قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن 17 ألف امرأة فلسطينية تعرضن للاعتقال في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967.
وأوضحت الهيئة، في تقرير أصدرته السبت، اطلعت عليه الخليج 365، أن حالات اعتقال سلطات الاحتلال للنساء خلال الانتفاضة الأولى (1987- 1993) بلغت 3 آلاف حالة.
وذكرت أن إسرائيل اعتقلت خلال الانتفاضة الثانية (2000 - 2005) نحو ألف امرأة فلسطينية.
وأشارت الهيئة الرسمية، إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل حاليا في سجونها 36 امرأة فلسطينية.
ولفتت إلى أنه خلال العام الماضي والجاري كثفت إسرائيل من اعتقال النساء خاصة في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس، دون الإشارة لأرقام محددة.
وبحسب إحصائيات سابقة لهيئة شؤون الأسرى فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية يبلغ نحو 5700 معتقل.
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