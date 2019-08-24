توفر 25 ألف وحدة سكنية في مشروعات جديدة بـ #الرياض.. تعرّف على أسعارها

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن موقع “سكني” التابع لوزارة الإسكان، عن مشروعات جديدة للوحدات السكنية تحت الإنشاء في منطقة الرياض، لتوفر أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، ويبدأ سعر الوحدة بـ 300 ألف ريال والقسط الشهري يبدأ من 1000 ريال، ليتم حجز الوحدة خلال فترة الإنشاء.

وتتميز الوحدات السكنية بأن جميع الأسعار في متناول المستفيدين وبأقساط ميسّرة، كما أنها تقدم ضمانات على الهيكل الإنشائي وجميع المواد المستخدمة بمتابعة وإشراف “برنامج وافي”.

وضم جنوب الرياض مشروع “معالي عنان” ويضم 440 وحدة سكنية، و”دواوين الجزيرة” ويضم 2.111 وحدة سكنية، و”سهيل الرياض” ويضم 4.376 وحدة سكنية.

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أما في شرق الرياض يضم مشروع “بيوت الزامل” 155 وحدة سكنية، و”رابية الشرق” ويضم 960 وحدة سكنية، و”باريزيانا” ويضم 686 وحدة سكنية، و”السلطان” ويضم 101 وحدة سكنية، كما ضم مشروع “بوابة الشرق” 5.968 وحدة سكنية.

وفي شمال الرياض ضم عدة مشاريع غرب المطار منها مشروع “نبض قيران” ويضم 4.358 وحدة سكنية، و”مرسية” ويضم 5.590 وحدة سكنية، كما ضم مشروع “اشراق ليفينج” 2.229 وحدة سكنية، و”عمائر الجوهرة” ضم 112 وحدة سكنية.

وضم مشرع “إسكان الرياض1″ 168 وحدة سكنية، و”ديار السعد” يضم 577 وحدة سكنية، و”شمس الديار” يضم 503 وحدات سكنية.

كما ضمت المشاريع عدداً كبيراً من الجوامع والمرافق التجارية والحدائق والملاعب والمراكز الصحية والثقافية والمساجد، وروضات الأطفال ومراكز الدفاع المدني ومراكز أمنية.