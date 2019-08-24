الجوازات توضح حقيقة إرسال رسائل إلى رب الأسرة عند سفر المرأة

صحيفة الخليج الالكترونية

نفت المديرية العامة للجوازات، ما يتم تداوله بشأن إرسال رسائل على جوال رب الأسرة عند سفر المرأة البالغة السن القانونية.

وبيّنت الجوازات أنه لا يتم إرسال رسائل إلى هاتف رب الأسرة حيال سفر مَن بلغت السن القانونية (21 عاماً) من النساء، مشيرةً إلى أن معلومات الجواز (بما فيها وجهة السفر) عند إصداره تتوفر على منصة “أبشر” لصاحب الجواز فقط ولا يُسمح لشخص آخر بالاطلاع عليها.

وأكدت الجوازات أن سفر المرأة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بالهوية الوطنية لا يحتاج لتصريح، موضحة أنه يشترط فقط ألا يقل عمر المرأة عن 21 عامًا، وألا تقل صلاحية الهوية عن ثلاثة أشهر عند السفر.

وأعلنت وزارة الداخلية أخيراً أن “الجوازات” و”الأحوال المدنية” شرعت في العمل بالتعديلات على نظامَي الأحوال المدنية ووثائق السفر، الصادرة بأمر سامٍ في 27 ذي القعدة 1440هـ، كما بدأت المنافذ البرية والجوية العمل وفق هذه التعديلات.