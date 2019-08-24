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وقالت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية: "هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة لاعتبارات عدة؛ أهمها العلاقات التاريخية بين البلدين ووزن مصر الإقليمي والدولي، فضلا عن التطورات المتلاحقة في المنطقة، ما يتطلب المزيد من التواصل والتشاور بين القيادتين لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر".
وأضافت المصادر "من المتوقع أن تكون الملفات الإقليمية الملتهبة حاضرة بقوة خلال المباحثات الثنائية التي ستشمل، كذلك، مجالات التعاون الثنائي، لا سيما العلاقات الاقتصادية والاستثمار".
© REUTERS / Vasily Fedosenko
وأشارت المصادر إلى أن التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات على درجة عالية من التعاون؛ فالكويت بالنسبة إلى مصر بلد مهم ومحوري في منطقة الخليج، حيث تنتهج دبلوماسية تصالحية تراعي المصلحة العربية العليا، كما تضع مصالح الشعوب في المقدمة، وعدم الدخول في سياسات المحاور، وهي تتوافق مع الدبلوماسية المصرية في هذا الاتجاه.
يذكر أن الكويت تحتضن جالية مصرية كبيرة، يصل عددها إلى أكثر من 600 ألف مواطن، تسهم في عملية التنمية بها منذ ما قبل الاستقلال.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: السيسي يجري زيارة ذات أهمية خاصة للكويت ويناقش ملفات "ملتهبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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