الأردن... إطلاق نار على حافلة في البتراء

عمان - سبوتنيك. وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" إن "الحافلة التي تم إطلاق النار عليها كانت خالية من الركاب أو السياح، وتم إطلاق النار عليها من مجهولين".
كما ذكر بيان صادر عن الأمن العام "حافلة تابعة لمفوضية سلطة إقليم البتراء تعرضت لإطلاق عيارات نارية من قبل شخص مجهول"، موضحا "نتج عن الحادث أضرار مادية بالمركبة، وتم فتح تحقيق فيها".
وقالت صحيفة "المقر" الأردنية إن الحافلة كانت تقل أدلاء سياحيين من وادي موسى إلى البتراء، وقال مصدر أمني إنه نتج عن إطلاق النار أضرار مادية بالحافلة التابعة لسلطة إقليم البتراء دون وقوع إصابات.
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