بعد الإعلان عن أول حالة وفاة وزير الصحة السعودي نعمل علي التوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية

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السبت 24 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم السبت، أن الوزارة ستعمل على التوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية، التي انتشرت مؤخرًا، وكشف أضرارها على الصحة، خاصة بعد تسجيل أول حالة وفاة بالولايات المتحدة.



وقال الربيعة –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي، أعلن عن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية.

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وأضاف وزير الصحة قائلًا: «التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر» وأكد «سوف نعمل على التوعية بمخاطرها.. وأتطلع لدعم الجميع في ذلك».

وكانت السلطات الصحية في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة، أعلنت اليوم، وفاة شخص أصيب بمرض رئوي بعد تدخينه سجائر إلكترونية، في أول حالة وفاة في الولايات المتحدة ناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية.

وقالت مديرة قطاع الصحة في ولاية إلينوي، الدكتورة نجوزي إزيكين في بيان لها: «إن استخدام السجائر الإلكترونية قد يكون خطيرًا»، مشيرة إلى أن قطاع الصحة في إلينوي طلب المساعدة من «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها»، التابعة لوزارة الصحة الأمريكية، للمساعدة في التحقيق في حالات مرضية أخرى مشابهة، وفقًا لـ«الحرة».