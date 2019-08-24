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هذه الأغذية والمشروبات تؤثر سلبا على مفعول الأدوية

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

هذه الأغذية والمشروبات تؤثر سلبا على مفعول الأدوية

كتب

متابعات_الخليج 365

قالت غرفة الصيادلة بالنمسا إن بعض الأغذية والمشروبات لها تأثير سلبي على الأدوية، حيث قد يؤدي الشاي والقهوة والحليب وعصير الجريب فروت إلى حدوث تفاعلات دوائية.

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وأوضحت الغرفة أن بعض المضادات الحيوية لا تؤتي مفعولها أو يكون مفعولها ضعيفاً للغاية في حال تعاطيها مع الحليب أو منتجاته.

 

كما قد تؤثر بعض الخضروات مثل البروكلي والكرنب بالسلب على مفعول الأدوية. وأكدت الغرفة أن الماء يعد أفضل مشروب لتعاطي الأدوية.

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