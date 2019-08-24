هذه الأغذية والمشروبات تؤثر سلبا على مفعول الأدوية

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السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت غرفة الصيادلة بالنمسا إن بعض الأغذية والمشروبات لها تأثير سلبي على الأدوية، حيث قد يؤدي الشاي والقهوة والحليب وعصير الجريب فروت إلى حدوث تفاعلات دوائية.
وأوضحت الغرفة أن بعض المضادات الحيوية لا تؤتي مفعولها أو يكون مفعولها ضعيفاً للغاية في حال تعاطيها مع الحليب أو منتجاته.
كما قد تؤثر بعض الخضروات مثل البروكلي والكرنب بالسلب على مفعول الأدوية. وأكدت الغرفة أن الماء يعد أفضل مشروب لتعاطي الأدوية.
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