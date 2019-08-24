هواوي: مستعدون للتعامل مع القيود الأمريكية

Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 قالت هواوي تكنولوجيز، الجمعة، إنها "مستعدة تماماً" للعيش والعمل في ظل قيود تجارية أمريكية، وإن أنشطتها لم تتأثر بقرار واشنطن الصادر هذا الأسبوع بتمديد مهلة تسمح لها بشراء إمدادات من شركات أمريكية.

Advertisements وأدلى نائب رئيس مجلس إدارة هواوي إريك شو، بتلك التصريحات في مؤتمر صحافي لتقديم رقائق جديدة للذكاء الصناعي في مقر الشركة في شنتشن. وكانت وزارة التجارة الأمريكية سمحت لهواوي بشراء بعض السلع الأمريكية الصنع في شهر مايو (أيار) الماضي، بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها الذين يُشغِّل كثير منهم شبكات في الريف الأمريكي. Advertisements

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