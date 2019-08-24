"أنصار الله": هجوم واسع على مواقع عسكرية في السعودية بـ"طائرات مفخخة"

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان صباح اليوم السبت: "سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية ومدارج الإقلاع والهبوط في القاعدة"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

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وأضاف سريع أن الاستهداف أسفر عن "إصابة دقيقة"، مشيرا إلى أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق، اليوم، اعتراض الدفاعات السعودية، طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة أنصار الله (الحوثيين) على مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

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وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.