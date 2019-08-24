الهدية عبارة عن قطعتين من ستار الكعبة، وقد استقبلها قاديروف بحفاوة وسعادة بالغتين.
وأتت الزيارة بهدف المشاركة في افتتاح أكبر مسجد في أوروبا، كما تناول اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإسلامي.
وطلب مفتى جمهورية الشيشان، صالح مجييف، من العيسي أن يلقي كلمة الختام لحفل التدشين عقب أداء صلاة الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. هكذا استقبل رئيس الشيشان هدية الملك سلمان وولي عهده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.