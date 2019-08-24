بالفيديو.. هكذا استقبل رئيس الشيشان هدية الملك سلمان وولي عهده

الهدية عبارة عن قطعتين من ستار الكعبة، وقد استقبلها قاديروف بحفاوة وسعادة بالغتين.

وأتت الزيارة بهدف المشاركة في افتتاح أكبر مسجد في أوروبا، كما تناول اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإسلامي.

وطلب مفتى جمهورية الشيشان، صالح مجييف، من العيسي أن يلقي كلمة الختام لحفل التدشين عقب أداء صلاة الجمعة.