الحرس الثوري يكشف سبب امتناع "أنصار الله" عن استهداف المدن السعودية حتى الآن

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وقال اللواء حسي سلامي، إن "الحوثيين لم يستهدفوا المدن السعودية حتى الآن لأنهم يتصرفون بإنسانية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وتابع: "السعودية لا تعرف ماذا عليها أن تفعل وعاجزة حتى عن استعراض عضلاتها السياسية"، مؤكدا أن "الإمارات والسعودية وأمريكا باتت عاجزة في اليمن".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.