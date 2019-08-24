نوكيا تريد إطلاق هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بسعر في المتناول

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نوكيا 5G

مع بدء ثورة الهواتف التي تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G هذا العام تم إصدار الكثير من الهواتف بأسعار تصل إلى 1000 دولار وأكثر، لكن شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا تريد تغيير هذا.

تصريحات إعلامية جديدة لـ Juho Sarvikas أحد كبار المسؤولين في HMD فإن شركة نوكيا ستطرح هاتف جديد يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G العام القادم 2020.

وبحسب المصدر فإن نوكيا تريد تقديم هاتف 5G بسعر أقل من الاسعار المتداولة حالياً بقيمة تصل إلى النصف وهذا يعني أننا ربما نتحدث عن هاتف بسعر 500 إلى 600 دولار كحد أقصى.

السيد Juho Sarvikas لم يدلي بأي تفاصيل أخرى ولكن أكد أن شركة نوكيا ترى أن لديها فرصة في إطلاق هاتف 5G بسعر في المتناول وذلك للوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين.

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غالباً سنرى هذا الهاتف يعمل بمعالج كوالكوم وسيتم الكشف عنه ربما في المؤتمر العالمي للهواتف MWC 2020 والذي يقام في مدينة برشلونة في شهر فبراير القادم وهذا هو المكان الأنسب لتكشف فيه نوكيا عن جديدها كما فعلت في العامين السابقين.

المصدر

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