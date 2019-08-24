دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شرطة شيكاغو ستختبر منصة سامسونج DEX على متن سياراتها

قامت شركة سامسونج بتدعيم منصة سامسونج DEX بنسخة خاصة بالسيارات، ضمن خطتها لزيادة المرونة وإمكانية الوصول وتبادل البيانات بين أجهزة جالكسي وأنظمة التشغيل المختلفة، أملةً من هذه الخطة تحقيق نجاح في سيارات الشرطة وتمكين كادرها من الاستغناء عن الحاسوب المثبت فيها عبر الاعتماد على هواتف سامسونج ومشاركة المعلومات عبر DEX.

وعلى هذا الأساس أعلنت شرطة شيكاغو عن خطتها لاختبار نظام سامسونج بديلاً للنظام التقليدي المتبع في سياراتها، المعتمد على تزويدها بحاسوب يمثل مركز متنقل للبيانات والتواصل، حيث تعني الولاية في هذه المرحلة اختبار نجاعة النظام الجديد في أداء المهمات اليومية لدوريات الشرطة.

ووضح مشرف قسم شرطة شيكاغو على أن قرابة نصف الكادر الشرطي يملك هواتف سامسونج خاصة من القسم؛ بحيث سيتمكنوا من الوصول لتطبيقات الشرطة بمجرد توصيل هواتفهم بشاشة العرض الموجودة في السيارات.

فيما سيبدأ الاختبار بضباط القطاع الحادي عشر لقسم شرطة الولاية خلال العام الجاري، حيث ستتيح لهم منصة سامسونج DEX الوصول وتبادل البيانات وإجراء التدقيقات الأمنية عبر حواسيب ونظام قسم شرطة شيكاغو من خلال السيارة كما أفادت الشركة الكورية بنص إعلانها عن هذه الشراكة.

كما سيتمكنوا من مشاركة وإرفاق أي صورة أو فيديو لاعتمادها كدليل عند رفعهم التقارير لمركز القيادة عبر التطبيقات الخاصة بالقسم.

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وسيكون الشرطي بهذه الحالة في حل من الارتباط بالحاسوب المثبت في السيارة، حيث سيتيح له النظام الجديد منظومة عمل متكاملة في أي مكان عبر الهاتف المحمول، وبتكلفة أقل من النظام المتبع كما أفاد مدير قسم الخدمات التقنية في قسم شيكاغو.

وفي حال نجاح الفكرة مع شرطة شيكاغو، فإن أقسام الشرطة حول العالم ربما تتجه بقوة لخوض التجربة.

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المصدر

سامسونج

التدوينة شرطة شيكاغو ستختبر منصة سامسونج DEX على متن سياراتها ظهرت أولاً على عالم التقنية.