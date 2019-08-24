قامت شركة سامسونج بتدعيم منصة سامسونج DEX بنسخة خاصة بالسيارات، ضمن خطتها لزيادة المرونة وإمكانية الوصول وتبادل البيانات بين أجهزة جالكسي وأنظمة التشغيل المختلفة، أملةً من هذه الخطة تحقيق نجاح في سيارات الشرطة وتمكين كادرها من الاستغناء عن الحاسوب المثبت فيها عبر الاعتماد على هواتف سامسونج ومشاركة المعلومات عبر DEX.
وعلى هذا الأساس أعلنت شرطة شيكاغو عن خطتها لاختبار نظام سامسونج بديلاً للنظام التقليدي المتبع في سياراتها، المعتمد على تزويدها بحاسوب يمثل مركز متنقل للبيانات والتواصل، حيث تعني الولاية في هذه المرحلة اختبار نجاعة النظام الجديد في أداء المهمات اليومية لدوريات الشرطة.
ووضح مشرف قسم شرطة شيكاغو على أن قرابة نصف الكادر الشرطي يملك هواتف سامسونج خاصة من القسم؛ بحيث سيتمكنوا من الوصول لتطبيقات الشرطة بمجرد توصيل هواتفهم بشاشة العرض الموجودة في السيارات.
فيما سيبدأ الاختبار بضباط القطاع الحادي عشر لقسم شرطة الولاية خلال العام الجاري، حيث ستتيح لهم منصة سامسونج DEX الوصول وتبادل البيانات وإجراء التدقيقات الأمنية عبر حواسيب ونظام قسم شرطة شيكاغو من خلال السيارة كما أفادت الشركة الكورية بنص إعلانها عن هذه الشراكة.
كما سيتمكنوا من مشاركة وإرفاق أي صورة أو فيديو لاعتمادها كدليل عند رفعهم التقارير لمركز القيادة عبر التطبيقات الخاصة بالقسم.
وسيكون الشرطي بهذه الحالة في حل من الارتباط بالحاسوب المثبت في السيارة، حيث سيتيح له النظام الجديد منظومة عمل متكاملة في أي مكان عبر الهاتف المحمول، وبتكلفة أقل من النظام المتبع كما أفاد مدير قسم الخدمات التقنية في قسم شيكاغو.
وفي حال نجاح الفكرة مع شرطة شيكاغو، فإن أقسام الشرطة حول العالم ربما تتجه بقوة لخوض التجربة.
مواضيع ذات صلة:تطبيق سامسونج DeX متوفّر الآن على نظامي ويندوز وماك
المصدر
سامسونج
التدوينة شرطة شيكاغو ستختبر منصة سامسونج DEX على متن سياراتها ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة شيكاغو ستختبر منصة سامسونج DEX على متن سياراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.