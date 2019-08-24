ليبيا.. تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بعد قصفه

طرابلس/وليد عبد الله / الخليج 365



أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، السبت، تعليق الملاحة الجوية بالمطار حتى إشعار آخر نتيجة للتعرضه للقصف، بحسب بيان.



وأضاف البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للمطار بأن سقوط القذائف تزامن مع وصول رحلتي شركة طيران البراق (ليبية خاصة) القادمة من أسطنبول والخطوط الجوية الليبية من المدينة المنورة وعلى متنها 265 من حجاج بيت الله الحرام.



وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمرًا شائعًا على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف جراء الهجوم الذي تشنه قوات خليفة حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.

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ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.



ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.

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