مرشح النهضة: إيقاف القروي حدث خطير جدا

صفاقس (تونس)/ بسام بن ضو/ الخليج 365

اعتبر مرشح عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية في تونس، أن ايقاف نبيل القروي حدث خطير جدا، معبرا عن مخاوفه من تداخل الأجندة القضائية مع الأجندة السياسية الانتخابية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مورو مساء الجمعة في مدينة صفاقس (شرق) وحضره مراسل الخليج 365

وقال مورو إن "ايقاف نبيل القروي حدث خطير جدا"

وأضاف "احترم الطرف القضائي الذي أصدره واعتبر ان القضاء مؤسسة محترمة"

وتابع مورو "اخشى ان تتداخل الأجندة القضائية مع الأجندة السياسية الانتخابية لتحدث ارتباكا من شأنه أن يفضي بنا الى أمر مجهول "

وأردف "لذلك يدي على قلبي وأحب ان تكون العملية السياسية واضحة ونقية"

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء الجمعة، توقيف مرشح انتخابات الرئاسة نبيل القروي وإيداعه سجن المرناقية بالعاصمة تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.

Advertisements

واعتبر مورو أن هذه "مرحلة توحيد الجهود، وجمع الكفاءات ورص صفوف التونسيين وتجنب كل ما من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد

وفي خصوص ترشه للانتخابات الرئاسية قال مورو " لست مرشحا للنهضة فقط بل وللوطن وأتشرف أن أضع نفسي في خدمة وطني".

وأضاف" لي حظوظ دفعتني لأن أترشح والكثير يعرفون مسيرتي منذ 50 سنة".

و تابع قائلا :"من يدخل قصر قرطاج (الرئاسي)لا بد أن يترك عائلته وحزبه خارجه".

وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء 14 أغسطس/آب الجاري، ملفات 26 مرشحا، من أصل 97 ملفا، للتنافس في انتخابات رئاسية، تُجرى جولتها الأولى في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل

يتنافس هؤلاء في انتخابات كانت مقررة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكن تم تبكيرها إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (92 عاما)، في 25 يوليو/ تموز الماضي

وتُجرى الحملة الانتخابية بين 2 و13 سبتمبر/ أيلول المقبل، وبعد يوم صمت انتخابي، يقترع الناخبون في 15 من الشهر نفسه، على أن تُعلن النتائج الأولية في 17 من ذلك الشهر

وفي حال إجراء جولة ثانية، فسيتم التصويت قبل 3 نوفمبر/ تشرين ثانٍ المقبل، بحسب هيئة الانتخاباتالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.