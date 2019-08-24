اليمن.. محافظ شبوة يوجه إلى بسط الأمن وتضميد الجراح

اليمن / الخليج 365

وجه محافظ شبوة اليمنية محمد صالح بن عديو، السبت، إلى بسط الأمن في مدينة "عتق" عاصمة المحافظة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتضميد الجراح.

وقال في تغريدة على تويتر: "‏نوجه رجال الجيش والأمن إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة".

كما شدد على ضرورة إظهار القيم الأصيلة لأبناء شبوة (جنوب شرق) وحسن التعامل، وإشاعة روح الإخاء والتسامح وتضميد الجراح.

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والجمعة، مُنيت قوات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعومة إماراتيا بانتكاسة إثر فشل اقتحامها لمدينة "عتق"، وتمكن قوات الجيش اليمني من صدها والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها على مداخل المدينة، وإحراق عربات إماراتية عسكرية.

والثلاثاء، سيطرت قوات المجلس المعروفة بـ "الحزام الأمني" على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة في مدينة الكود، قرب مركز محافظة أبين (جنوب)، بعد معارك عنيفة.

وقبل منتصف أغسطس/ آب الجاري، سيطر الانفصاليون على معظم مفاصل الدولة في عدن (جنوب)، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.