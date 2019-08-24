اندلاع حريق في بناية مكونة من ثلاثة أدوار بـ #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، من إخماد حريق اندلع في بناية مكونة من ثلاثة أدوار تحوي 15 وحدة سكنية، وأوضح الدفاع المدني أن عملية إخلاء البناية تمت دون أي إصابات.

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