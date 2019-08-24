قوات_الاحتلال تهاجم مسيرات شرق قطاع #غزة

الخليج - واس هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم المشاركين في المسيرات الأسبوعية التي تقام كل أسبوع في شرق قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية وطبيه في غزة بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية على السياج الفاصل شرقي القطاع، أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز التي نتج عنها إصابة 127 فلسطينيا بجروح مختلفة، بينهم 54 بالرصاص الحي ، و73 آخرون بالرصاص “المطاطي” وقنابل الغاز، من بينهم 3 مسعفين وطفل, والعشرات بالاختناق.

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