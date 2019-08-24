عضو بـ «سيادة السودان»: المدخل الصحيح للتحول الديقراطى يبدأ بالسلام

أكد محمد حسن التعايشى، عضو مجلس السيادة فى السودان، أن تحقيق السلام ووقف الحرب هو المدخل الصحيح لبناء الدولة الديمقراطية والتحول إلى الدولة المدنية الراسخة.

وقال التعايشى، فى ندوة فى منطقة برى فى الخرطوم نظمتها "لجان مقاومة برى" تحت عنوان "التحول الديمقراطى للدولة المدنية": "نحن نريد ثورة تُحقق مدنية كاملة وسلام وعدالة لا ينتكسان"، لافتًا إلى أن الثورة خلقت انقلابًا سياسيًا واجتماعيًا كاملًا فى كل أوضاع السودان، فلا أعتقد أن هناك أية قابلية للانقياد بعد ثورة ديسمبر.

ونوه بـ "ثورة اجتماعية حررت المرأة والشباب"، موضحًا أن الثورة أدت إلى تعزيز السلطة لدى القوى صاحبة المصلحة فى التغيير، إذ اندلعت فى كل مدن السودان، فهى ليست ثورة طبقة، بل ثورة كل البشر الذين عاشوا سنوات من الحرمان من دولة العدالة الاجتماعية، وعانوا من الظلم الاجتماعى والسياسى.

وشدد على أنه لا توجد أية دولة نهضت بالنوايا، لذلك فإن المدخل الصحيح للتحول الديقراطى يبدأ بالسلام، الذى يجب أن يكون مطلب الثورة الراهن، داعيا إلى البدء بالعمل على تحقيق السلام الشامل والعادل فى الدولة كمدخل أولي، حيث إن الثورات السابقة لم تستقر لأنها تجاهلت حل قضية الحرب والسلام.

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وقال التعايشى: "التاريخ علمنا أنه ليس بإمكاننا أن نحقق دولة تنمية اقتصادية واستقرار سياسى فى وجود الحرب، لأن الحرب هى العدو الأول للتسامح والتعايش والاستقرار السياسى والتنمية الاقتصادية، وكل التخلف الاقتصادى الذى ورثته الدولة السودانية سببه غياب السلام ثم الفساد الادارى والهيكلى".

وأضاف: "كل عدم الاستقرار السياسى فى البلد سببه تجاهل السياسيين لمبدأ معالجة قضايا الحرب والسلام أولا، لذلك يجب أن ندفع باستحقاق إيقاف الحرب الأهلية فى السودان".

وأكد أن الاعتقاد بأن الذين يتضررون من الحرب هم من يعيشون فى مناطق الحرب، هو اعتقاد خاطئ، لأن أية معاناة خارج مناطق النزاع الأهلى سببها استمرار الحرب الأهلية فى مناطق نائية فى السودان، وهذا يظهر فى الخدمات التعليمية والصحية والأوضاع الاقتصادية فى مناطق اللاحرب فى السودان.

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