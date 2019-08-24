اليمن.. تجدد المواجهات بين القوات الحكومية و"الانتقالي" في شبوة‎

اليمن/ عبدالله أحمد/ الخليج 365

أعلنت مصادر يمنية في شبوة اليمنية، تجدد المواجهات، مساء الجمعة، بين القوات الحكومية وقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومة إماراتيا، شرق مدينة عتق مركز المحافظة.

يأتي ذلك بعد سويعات من دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي، لوقف إطلاق النار في مدينة عتق، مركز محافظة شبوة (جنوب شرق)، بعد فشل قواته في اقتحام المدينة والسيطرة عليها.

وأكدت المصادر المحلية للأناضول، أن قوات الجيش والأمن اليمنيين هاجمت معسكر الشهداء الذي تسيطر عليه قوات النخبة الممولة من الامارات، والذي يبعد عن مدينة عتق 10 كيلومترات.

فيما أفادت مصادر أخرى أن القوات الحكومية هاجمت أيضاً معسكرة مرة، خارج مدينة عتق، وقصفته بصواريخ الكاتيوشا، وأن هناك محاولات لاقتحامه، حيث يضم المعسكر مخزناً ضخماً للأسلحة والعتاد العسكري الذي أرسلته الامارات للانفصاليين.

وحسب مصدر عسكري، فإنه في حال سيطرت قوات الجيش اليمني على المعسكرين الذين يعتبران آخر معسكرات النخبة الإماراتية قرب عتق، فإنها تكون قد أمنت مركز المحافظة ومحيطها.

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وصباح الجمعة، مُنيت قوات المجلس الانتقالي المدعومة اماراتياً بانتكاسة، إثر فشل اقتحامها لمدينة عتق، وتمكن قوات الجيش اليمني من صدها والسيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها على مداخل المدينة، واحراق عربات إماراتية عسكرية.

والثلاثاء سيطرت قوات "الحزام الأمني"، على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة في مدينة الكود قرب مركز محافظة أبين (جنوب)، بعد معارك عنيفة.

وقبل منتصف أغسطس/آب الجاري، سيطرت قوات المجلس على معظم مفاصل الدولة في عدن (جنوب)، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.



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