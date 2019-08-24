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أمريكا تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية

السبت 24 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قالت سلطات الصحة الأمريكية، اليوم، إنها سجلت أول حالة وفاة وسط موجة من أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.



وأكدت السلطات تسجيل أكثر من 190 حالة مرضية في 22 ولاية ترتبط على ما يبدو بتدخين السجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أنها لم تحدد مركبًا أو منتجًا يتسبب في الأمراض التنفسية.

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وتم الإعلان عن حالة الوفاة التي سجلت في ولاية إلينوي، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين عقده مسئولون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء ووزارة الصحة بولاية إلينوي.

وجاء البيان بعد إعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء تسجيل 153 حالة مرضية مرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية.