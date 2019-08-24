مبادرة فريق يمام الخير التطوعي بمحافظة ينبع

الخليج - ياسر الحبيشي

نجاح أول مشاركة لفريق يمام الخير التطوعي بينبع وذلك بمشاركته الفعالة في مبادرة #حياة_بلا_تدخين يوم أمس ، والتي تم تنظيمها بمشاركة عيادة مكافحة التدخين بمستشفى ينبع العام ، وقد استقطبت المبادرة أهتمام عدد (75) شاب ما بين أعمار (13) سنة حتى (40) سنة ، بجانب (35) سيدة وفتاة وكان أصغر مدخن يبلغ من العمر (11) عام ، و (20) ولي أمر للأطلاع على كيفية وإمكانية إقلاع ابنائهم عن التدخين وتم اطلاعهم على كيفية التسجيل بالعيادة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها للجميع.

وتم تسجيل عدد (30) مستفيد ومستفيدة راغبين في المتابعة بعيادة مكافحة التدخين بمستشفى ينبع العام.كما قدم اﻷستاذ “خالد الجهني” مشرف العيادة للجمهور شرح مفصل عن أهداف أهمية مراجعة عيادة مكافحة التدخين المنتشرة في المملكة وخاصة العيادة المتواجدة بمستشفى ينبع العام تحت إشراف مباشر من مقام وزارة الصحة وما تقدمه العيادة من علاجات مساعدة وفعالة والتي تساعد في عملية اﻹقلاع النهائي عن التدخين بأذن الله ، منها اﻷقراص والتي تستعمل لمدة 90 يوم وأيضا اللصقات وغيرها ، وتوضيح أهمية إجراء الكشف الطبي بالعيادة وذلك بهدف التأكد من عدم وجود موانع لأستخدام اﻷدوية المساعدة في الإقلاع عن التدخين، كما تم التوضيح العملي للمقارنة بالصور والمجسمات بين أجزء الجسم للأنسان المدخن وغير المدخن وخاصة الرئة ، بجانب توزيع عدد من المنشورات الطبية التي التوضيحية لمخاطر التدخين وبيان مراكز وعيادات مكافحة التدخين بالمملكة.

وكان لتواصل الأستاذة “حصة الشهري” المشرفة العامة لفريق يمام الخير التطوعي بالمملكة العربية السعودية والأستاذة “ميعاد البشري” مشرفة فريق عسير مع فريق يمام الخير بينبع الداعم الكبير و الحقيقي خلف نجاح فريق ينبع لتواصلهما المباشر مع أعضاء الفريق مما انعكس على أداء الفريق ايجاباً وساعدهم بالنجاح.

وبعد إنتهاء المهمة تواصلت الأستاذة حصة الشهري بأعضاء فريق ينبع لتقديم التهنئة لهم على ما قاموا به حيث قالت ” ماشاء الله تبارك الله أنني فخورة بفريق يمام الخير بينبع الله يسعدكم ويبيض وجيهكم ماقصرتوا دائماً وأبداً أقول لكل شخص في فريق يمام الخير الفريق فريقه ونجاحنا وهدفنا وأحد وسعادتنا وأحدة، صحيح أول مبادرة لكن الحقيقة كنتم جداً مبدعين الله يكتب اجركم وماقصرتوا والأكيد ان لكل مشارك الشكر والتقدير منا. وفقكم الله لما يحب ويرضى”.

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