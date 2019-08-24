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شاومي تفاجئ الجميع وتطلق هاتف ذكي لا يسخن على الإطلاق
السبت 24 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة تنوي إنتاج أول هاتف ذكي في العالم لا يسخن على الإطلاق.
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" إلى أن مسؤولي شاومي بدأوا في تسريب عدد كبير من مواصفات هاتفهم المرتقب الجديد "شاومي ريدمي نوت 8 برو".
وقالت إن لو ويبنغ، مدير العلامة التجارية "ريدمي"، بعدما فجر قنبلة أن جودة كاميرا هاتف "ريدمي نوت 8 برو" بدقة 64 ميغابيكسل، فجرت مفاجأة جديدة بأنها تنوي إطلاق أول هاتف ذكي لا يسخن على الإطلاق.
وأوضحت أنها دعمت هاتف "شاومي ريدمي نوت 8 برو" بأول معالج من نوع "هيليو جي 90 تي" من شركة "ميدياتيك"، والتي تتمتع لأول مرة بتقنية "التبريد السائل".
وستحافظ تلك الخاصية على الهاتف الذكي الجديد "ريدمي نوت 8 برو" باردا مع أقصى درجات الاستخدام، ومع أقصى درجات الحرارة.
وستخفض تقنية "التبريد السائل" من درجة حرارة الهاتف 6 درجات مئوية دفعة واحدة، ما سيجعل المستخدم لا يشعر أنه استخدم الجهاز لفترات طويلة.
ومن المقرر أن يتم الكشف رسميا عن هاتف "ريدمي نوت 8 برو" في 29 أغسطس/ آب.
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