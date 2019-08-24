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تسريبات تكشف عن مواصفات أجهزة أيباد الجديدة من أبل
السبت 24 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
كشف تقرير جديد عن بعض التسريبات المتعلقة بأجهزة أيباد المنتظر من شركة أبل، حيث قيل إن الشركة تعتزم تحديث أجهزة أيباد برو، فضلا عن إطلاق أجهزة أيباد منخفضة المواصفات للمدارس، وذلك بعد إطلاق أجزة أيباد آير وأيباد مينى فى وقت سابق من العام الجارى.
وبحسب موقع "بلومبيرج" الأمريكى، فتعتزم أبل تحسين قدرات أجهزة "أيباد برو" بقياس 11 و 12.9 بوصة، وذلك عبر ترقية الكاميرات والمعالجات، لكن الأجهزة ستحتفظ بشكلها التقليدى، كما ستحصل أجهزة آيباد منخفضة المواصفات على شاشة أكبر بقياس 10.2 بوصة، لتتخلى بذلك عن قياس 9.7 بوصة الحالى.
كذلك فقد ذكرت التقارير أن ساعة أبل الذكية ستحصل على طراز جديد من الألمنيوم، والعودة إلى طراز السيراميك، أما فيما يتعلق بسماعات أبل الذكية، فإن الشركة تعمل حاليا على إصدار جديد سيكون أغلى ثمنا مقارنة بالطراز الحالى البالغ سعره 159 دولار، وتضم الساعة العديد من الميمزات الجديدة بما فى ذلك مقاومة الماء، وإلغاء الضجيج.
كذلك ذكر التقرير أن أبل تعتزم إطلاق جهاز كمبيوتر "ماك بوك برو" بقياس 17 بوصة، مع حواف ضيقة جدًا للشاشة تسمح بتقديم شاشة أكبر مع الحفاظ على الحجم الكلى للجهاز ليكون مقاربًا لنسخة 15 بوصة الحالية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.