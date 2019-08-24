تجريد ملكة جمال من تاجها والسبب "ترامب"

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تجريد ملكة جمال من تاجهاوالسببترامب

السبت 24 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

جردت ملكة جمال ولاية نيفادا الأمريكية لعام 2019، كاتي ويليامز، من تاجها بسبب دعمها للرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



ويصر منظمو مسابقات ملكات الجمال في أميركا على أن تبتعد المتسابقات عن إبداء آرائهن السياسية في وسائل الإعلام، وعلى صفحاتهن الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.

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وأعلنت الفتاة البالغة من العمر 29 عاماً، عبر حسابها بموقع "أنستجرام" أنها غير مؤهلة للمشاركة في مسابقة ملكة جمال أمريكا المقبلة، والمقرر عقدها غدا السبت، وأنها لم تعد ملكة جمال نيفادا.

وكانت قررت اللجنة تجريد وليامز من تاجها، بعد سلسلة من التغريدات التي نشرتها ملكة جمال نيفادا، تنتقد فيها الحزب الديموقراطي، وتعبر عن مساندتها للرئيس الحالي دونالد ترامب، وفق ما ذكر موقع "إن بي سي".