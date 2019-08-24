واشنطن تقول إن "ي ب ك" يهدم بعض تحصيناته في سوريا

واشنطن/ الخليج 365
قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي يهيمن على "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، هدم بعض التحصينات شمال شرقي سوريا.
وأضافت القيادة المركزية في تغريدة عبر "تويتر" الجمعة، أن الخطوة تأتي عقب اتصال هاتفي الأربعاء بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والأمريكي مارك إسبر.
وأشارت أن "قسد" هدمت بعض تحصيناتها العسكرية خلال الـ24 ساعة التي أعقبت الاتصال بين وزيري دفاع البلدين، حول الوضع الأمني شمال شرقي سوريا.
واعتبرت أن هذه الخطوة "تظهر التزام (قسد) بتطبيق الآلية الأمنية"، دون تقديم أية تفاصيل حول مكان أو عدد التحصينات التي جرى هدمها.
تجدر الإشارة أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يعمل على إنشاء عدد كبير من التحصينات والأنفاق على امتداد الحدود السورية التركية.
والأربعاء، عبر أكار خلال اتصال مع إسبر عن آرائه وتوقعاته حول المنطقة الآمنة شرق الفرات.
واتفق الوزيران على إطلاق المرحلة الأولى من الخطة المتعلقة بإنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، اعتبارًا من مساء الأربعاء.
وفي 7 أغسطس/آب توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشترك" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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