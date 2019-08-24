قدم: تعادل مثير بين العين وشباب الأهلي دبي في كأس الخليج الإماراتي

محمد يونس/ الخليج 365
تعادل فريق العين، الجمعة، مع ضيفه شباب الأهلي دبي بهدفين لكل منهما في مباراة مثيرة بالجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.
بهذا التعادل، اكتفى كل فريق بالحصول على نقطة في بداية المشوار بالمسابقة المحلية، حيث يتصدر النصر الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة.
دخل العين اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور ونجح التوغولي لابا كودجو فودوه في إحراز هدف التقدم من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة.
ولم تتكلل مجهودات شباب الأهلي دبي في إدراك التعادل، ليخرج العين متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تمكن شباب الأهلي دبي من تسجيل التعادل في الدقيقة 64 عن طريق المولدوفي لوفانور هنريقو دي سوسا.
ومع حلول الدقيقة 80 تمكن كودجو من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه العين من ضربة جزاء أيضًا.
وجاءت الضربة القاضية للعين في الدقيقة 95 عندما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لشباب الأهلي دبي نفذها أحمد خليل في المرمى محرزًا التعادل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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