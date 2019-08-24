بعثة الحجاج الاندونيسيين تكرم صحة مكة

صحيفة الخليج الالكترونية ندى البركاني وجه رئيس لجنة مكاتب شؤون الحجاج للبعثة الاندونيسية شكره وتقدير لما قدمته صحة مكة المكرمة؛ من خدمات صحية لحجاجهم خلال موسم الحج للعام١٤٤٠هـ ، حيث سلم رئيس البعثة درع شكر وتقدير للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير. تثمينا لجهود لجنة مكاتب شؤون الحجاج بمكة المكرمة لخدمة عيادات البعثات الطبية لحجاج الخارج وذلك خلال فترة حج ١٤٤٠هـ لتوفير خدمات صحية؛ بإشراف الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

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