لوحة لكاظم الساهر ووالدته الراحلة تحرك مشاعر القيصر وجمهوره في #عسير

صحيفة الخليج الالكترونية

كرم “موسم السودة” الفنان كاظم الساهر بعد انتهاء حفله على مسرح المفتاحة “طلال مداح”، وقدم له جمهوره لوحة فنية مرسومة عبارة عن صورة له وللراحلة والدته، من الغعلامية ريم عسيري.

تفاجأ الفنان كاظم الساهر بهذا التكريم، وطبع قبله على جبين والدته باللوحة، وشكر أهل عسير على استقبالهم وحضورهم الحفل، وخصص بالشكر القائمين على موسم السودة والشركة المنظمة “بنش مارك”، وودع القيصر جمهوره على مسرح المفتاحة بأغنية “قولي أحبك”، حيث شاركه الجمهور الغناء بكل حب وحماس.