الخدمات والمرافق الحديثة تحدد توجهات المستأجرين في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أفاد عدد من الخبراء والعاملين في أبوظبي بأن هناك العديد من الخيارات التي تحدد توجه المستأجرين لاختيار الوحدات السكنية التي تناسبهم منها: الموقع والقيمة الإيجارية والمساحة، موضحين أن المستأجرين في الوقت الراهن يركزون على المرافق والخدمات التي تقدم في المبنى أو البرج السكني الذي يقررون الإقامة فيه مثل توافر مواقف السيارات وخدمات الأمن، الصيانة، وتوافر ناد صحي، ومسبح للمقيمين في البرج، وغيرها من الخدمات الأخرى.

ولفت هؤلاء إلى أن بعض المستأجرين يفضلون الإقامة في وحدات بتكلفة إيجارية أعلى مقابل الحصول على هذه الخدمات والمرافق للتمكن من الإقامة في وحداتهم بكل سهولة ويسر، لتجنب البحث عن مواقف لسياراتهم لفترة زمنية أو لتسهيل فرص العيش الرغيد لهم عبر توافر مسابح وصالات رياضية خاصة بالرجال والإناث وحدائق داخلية ومراكز تسوق لخدمة المقيمين ومنطقة خاصة بألعاب الأطفال وغيرها.

مراعاة المستأجرين

قال عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عرار القابضة: نحرص كملاك للمباني على تقديم أفضل الخدمات للسكان والمستأجرين، وذلك لتحقيق نسبة إشغال مكتملة في المبنى، حيث نركز على جودة الخدمات وتقديم الصيانة على مدار الساعة وإنجاز الصيانة المستعجلة في مدة زمنية قصيرة، مع توافر مواقف عمومية للسيارات قرب المبنى، كما أن الشقق لدينا تتمتع بمساحات كبيرة تلبي احتياجات المستأجرين، الأمر الذي يشجعهم على الاستمرار في الإقامة لدينا.

وأضاف الظاهري: إن القيمة الإيجارية تخضع للعرض والطلب في السوق العقاري، وإننا نتابع السوق جيداً ونحرص على مراعاة المستأجرين، ما يجعل إشغال الشقق السكنية لدينا مكتمل العدد، ورغم الزيادة في المصاريف العامة إلى أن الإشغال التام يحقق الربحية لمالك العقار.

وذكر الظاهري أن السوق العقاري يشهد حركة نشطة في فترة ما بعد الصيف، حيث يحرص المقيمون على الانتقال لمبان حديثة تتوافر فيها خدمات متميزة، وبها مرافق تلبي طلباتهم، موضحاً أن هناك خيارات متنوعة أمام المستأجرين في ظل توافر العرض بأسعار مناسبة.

خدمات فندقية

وقال عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: في ظل التنافس بين الوحدات السكنية المعروضة بالسوق العقاري في أبوظبي، أصبح المستأجر يبحث عن الخدمات والمرافق في البناية للإقامة في إحدى وحداتها السكنية، كذلك يحرص ملاك البنايات على تقديم الخدمات، وبذلك أصبحت الخدمات ضرورية وتحولت في بعض المباني والأبراج إلى خدمات شبيهة بالخدمات الفندقية، حيث يحرص الملاك على توفر خدمات كثيرة مثل النادي الصحي، حمام السباحة، مواقف تحت الأرض، إلى جانب اختيار نوعية للمحال الموجودة أو نوعية الشركات التي تستأجر المساحات المكتبية في البناية، حيث يحرص المالك على اختيار الشركات أو المطاعم أو المحال التجارية التي تخدم المستأجرين.

وأضاف: توفر بعض البنايات خدمة الإنترنت «واي فاي» مجاناً للمستأجرين، وأصبحت بعض البنايات السكنية تقدم خدمات متميزة ونوعية، وهذا كله من أجل جذب المستأجرين وتحقيق إشغال مرتفع بالبنايات.

وذكر أن هناك تنافساً بين ملاك البنايات على نوعية الخدمة المقدمة للمستأجرين، حيث إن هذا الأمر إيجابي ويصب في صالح المستأجر من حيث نوعية وجودة الخدمة المقدمة، مشيراً إلى توفير حراسة دائمة على مدار 24 ساعة في بعض البنايات.

وأشار إلى أن بعض شركات إدارة العقارات توفر كوبونات شرائية للمستأجرين الجدد تتفاوت بين 5000 و 10000 درهم لشراء أدوات منزلية أو أثاث، كل ذلك من أجل جذب المستأجرين للإقامة في المباني السكنية التي تقع تحت إشرافها وإدارتها.

الإطلالة البحرية

Advertisements

ومن جهته يقول عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية: إن الوحدات السكنية في البنايات ذات المرافق الخدمية مثل المسابح والصالات الرياضية والمواقف الخاصة وذات الإطلالة البحرية تشهد ارتفاعاً في قيمتها الإيجارية مقارنة بالوحدات السكنية في المباني العادية.

وأضاف الشيباني: إن التنوع الموجود في السوق العقاري بأبوظبي يحدد توجهات المستثمرين حسب قدراتهم وإمكاناتهم المالية لاختيار ما يناسبهم من شقق، حيث يلعب الموقع والمساحة والخدمات والمرافق دوراً كبيراً في تحديد قيمة العقار.

وذكر الشيباني أن توافر المرافق والخدمات أصبح أمراً مهماً بالنسبة للكثير من المستأجرين الذين يبحثون عن رغد العيش والراحة والإقامة في بنايات بها جميع الخدمات.

مرافق متعددة

ومن جانبه يقول مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون» للاستشارات العقارية،: إن المستأجرين يفضلون اختيار الشقق السكنية التي تقع في مبان تضم خدمات ومرافق متعددة ومتنوعة تلبي متطلباتهم، سواء كان الاختيار بغرض الاستئجار أو الشراء فإن المرافق والخدمات تلعب دوراً كبيراً في توجه المستثمرين والمستأجرين.

وأضاف العور: كما أن الموقع والبنى التحتية والخدمات والمرافق تعتبر من العناصر المؤثرة في قيمة العقار كأصول وتحقق عوائد استثمارية أفضل وأكبر.

ولفت إلى أن وجود الخدمات والمرافق تشكل قيمة مضافة للعقار ويكون لها تأثير مباشر في اختيارات المستثمرين والمستأجرين.

وفرة المعروض

أكد د. سليمان الفهيم أن وفرة المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي قد أتاحت للمستأجرين الفرصة في اختيار الشقق السكنية التي تناسبهم وتلبي متطلباتهم، مشيراً إلى أن الخدمات والمرافق المتاحة تلعب دوراً مهماً وكبيراً في تحديد خيار المستأجر إلى جانب موقع المبنى والقيمة الإيجارية.

وقال د. الفهيم: إن تصحيح الإيجارات خلال الفترة الراهنة قد أتاح خيارات متنوعة أمام المستأجرين لاختيار وحدات سكنية في مناطق حديثة مثل جزيرة الريم أو منطقة شاطئ الراحة وغيرها، حيث تتمتع المباني في هذه المناطق بحداثتها وبها أندية صحية ورياضية ومواقف للسيارات وحراسة على مدار الساعة ومتاجر بيع بالتجزئة، وتعتبر إيجارات الوحدات السكنية بها معقولة للكثير من المستأجرين ما جعلها الخيار المفضل لهم بغرض الإقامة.

وأضاف د. الفهيم: يحرص ملاك المباني والأبراج السكنية عبر هذه المرافق والخدمات إلى تحقيق إشغالات قياسية وتامة في الوحدات التي لديهم وبالتالي تحقيق مردود أعلى، إلا أن بعض المستأجرين ينظرون إلى الموقع والقيمة الإيجارية كأحد الخيارات التي تحدد الوحدات التي تناسبهم، حيث توجد العديد من الوحدات في مبان عادية داخل العاصمة أبوظبي ولكن بقيمة إيجارية أقل ما يجعلها خيارات مناسبة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، بينما الوحدات السكنية في الأبراج الحديثة الواقعة في أبوظبي أو جزيرة الريم ومنطقة شاطئ الراحة فإنها خيار مناسب أيضاً لذوي الدخل المرتفع والمتوسط.

علي العامري: الحوافز تعتمد على حالة السوق

أكد الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ، أن امتيازات الإيجار مثل المواقف والموقع والنادي الصحي، هي من المزايا التي يقدمها المالك لجذب المستأجرين إلى العقارات الشاغرة، وقد يختار بعض الملاك الآخرين تقديم امتياز إذا قرر المستأجر تجديد عقد الإيجار، وقد يقدم حوافز أو تنازلات عندما يخطط المالك لبيع أو تأجير العقار، في مقابل تعاون المستأجرين، حيث إن تقديم الحوافز والتنازلات يعتمد إلى حد كبير على حالة السوق، ولكن بالنسبة لبعض الملاك، فإن العوامل الأخرى غير المرغوب فيها والمتعلقة بالعقار وما إذا كان في مكان غير مرغوب، فتجب معالجتها بطريقة احترافية واحتمال عدم التمكن من حل هذه المشكلة وارد.

وأضاف د. العامري: «إن الشكل الأكثر شيوعاً لامتياز الإيجار هو تقليل الإيجار، ولكن هناك عدة أشكال أخرى من التنازلات قد يقدمها الملاك، مثل بدل النقل أو عمل لافتات للمحلات التجارية، أو علاوة تجديد وتحسين المحلات، وعمل الديكور على حساب المالك، وقد يقلل البعض من الضمان من إيجار شهر كامل إلى مبلغ صغير نسبياً. وقد يقدم مجاناً المرافق التي تتطلب رسوماً، مثل وحدة غسل الملابس، ومرفق الإنترنت ومرآب السيارات، وما إلى ذلك، وهذه قد تجتذب المستأجرين الذين يحتاجون إلى مثل هذه المرافق».