كاظم الساهر يغني في أبها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألق الفنان العراقي كاظم الساهر، خلال إحيائه ثاني ليلة طربية بموسم السودة، على مسرح طلال مداح، بالمفتاحة في مدينة أبها بالسعودية، وحظي باستقبال كبير من الجمهور الذي صفق له بحرارة.

وكان الساهر سعيداً بأجواء المسرح، وبدأ حفلته بأغنية «عيد العشاق»، لتتوالى الأعمال التي اشتهر بها، ثم انتقل لألوان الفن العراقي بأغنية «أقعد راحة» وشارك الساهر عدداً من العراقيين الدبكة على المسرح وسط تفاعل الحضور.

وفي إطار التنويع، خرج من الغناء للأداء الشعري، وألقى قصيدة «متمردة» للشاعر كريم العراقي، ثم قام بغنائها، ومن كلمات نزار قباني غنى «شؤون صغيرة» و«أكرهها».