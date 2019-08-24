«القوات المشتركة» تستنكر الحملة المغرضة ضد الإمارات في اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات

أشادت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، بالدور الريادي والمحوري الذي لعبته وتلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة، في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة التمدد الإيراني في اليمن والمنطقة المتمثل في ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكدت قيادة القوات المشتركة، في بيان، أن «التضحيات الجسيمة التي اجترحتها دولة الامارات العربية المتحدة قيادة وشعباً ستظل محل إكبار الشعب اليمني قاطبة حيث امتزج الدم الإماراتي بالدم اليمني في سهول وجبال يمننا الغالي في معركة الدفاع عن الأمن القومي العربي ضد التمدد الإيراني الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وسلمها الاجتماعي والسيطرة على الممرات المائية العربية».

وجددت القوات، التأكيد على أن ما تتعرض له الإمارات من حملة مغرضة تهدف إلى تشويه دور دول التحالف العربي كاملة بقيادة السعودية لا يعبر عن موقف الشعب اليمني وقواه الوطنية الواقفة في متاريس الدفاع عن النظام الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل الميليشيات الإرهابية.

وأضاف البيان: إن الشعب اليمني سيسجل في أنصع صفحات تاريخه الموقف القومي والأخوي المشرف الذي انتهجته الإمارات وستظل الأجيال اليمنية المتعاقبة محتفظة بهذا الجميل الذي لا ينكره إلا جاحد.

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ودعا البيان كل القوى السياسية في الساحة الوطنية اليمنية إلى تحكيم العقل وتغليب مصالح الشعب اليمني على المصالح الحزبية الضيقة وعدم التفريط بالشركاء الحقيقيين الذين لم يتخلوا عن اليمن في أشد مراحل محنته ولبوا نداء الشعب اليمني وسخروا كل إمكانياتهم من أجل القضاء على الانقلاب الكهنوتي الحوثي المدعوم إيرانياً. وأكدت قيادة القوات المشتركة، أن «افتعال الأزمات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا مع الشركاء في التحالف العربي لا يخدم سوى المخطط الإيراني التدميري المتمثل في ميليشيات الحوثي الإرهابية».

وأعلن المجلس الانتقالي وقف إطلاق النار في شبوة اليمنية استجابة لدعوة السعودية، في حين دعا هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي، ‏تحالف دعم الشرعية في اليمن لإرسال لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة من المتسبب بتفجير الوضع في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة والتي دارت فيها مساء أمس الأول الخميس اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي. وقال ابن بريك في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «بينما كان وفد المجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي في السعودية تلبية للدعوة الكريمة، يفتعل من لا يريد للزيارة النجاح تحرشات بنقاط النخبة الشبوانية لتجد نفسها مضطرة للدفاع عن نفسها».

تأتي تصريحات نائب رئيس المجلس الانتقالي بعد ساعات من اندلاع مواجهات بمختلف الأسلحة بين قوات موالية للانتقالي والقوات الحكومية في أنحاء عدة من مدينة عتق، انتهت بحسب تصريحات قادة عسكريين وأمنيين من الحكومة اليمنية بصد هجومين متتاليين لقوات «النخبة الشبوانية» التابعة للانتقالي.

من جهته، أعلن مدير أمن محافظة شبوة العميد عوض الدحبول سيطرة قوات الجيش والأمن على مدينة عتق. وقال إن قوات الجيش والأمن بسطت سيطرتها على مدينة عتق في حين نقل عن العميد جحدل حنش العولقي، قائد «اللواء 21 ميكا» أن الأمور باتت تحت السيطرة في المدينة. وأسفرت الاشتباكات وفق مصادر محلية عن قتلى وجرحى من الطرفين، وتدمير عدد من الآليات العسكرية، وانسحاب قوات «النخبة الشبوانية» من عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها.

وكان مسؤولون في مكتب الصحة في مدينة عتق قد أطلقوا نداء عاجلاً لإخلاء الجرحى. وقال المسؤولون إن عدداً من الجرحى بحي النصب وفي محيط شركة «سبأفون» للاتصالات أصيبوا في الاشتباكات ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت بياناً اتهمت فيه قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحاولة اقتحام عتق، وأكدت الحكومة اليمنية أن «توسيع الانتقالي هجومه إلى شبوة يمثل تحدياً للتهدئة وجهود احتواء الأزمة». كما لفتت إلى أن «موقف الوحدات العسكرية ثابت في التصدي لهجوم الانتقالي في شبوة».