شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مجندة «إسرائيلية» بتفجير في الضفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتلت مجندة «إسرائيلية» وأصيب مستوطنان آخران، أمس الجمعة، جراء تفجير عبوة ناسفة في مستوطنة قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. ووفق وسائل إعلام «إسرائيلية»، فإن المجندة (17 عاماً) قتلت متأثرة بجروح أصيبت بها في تفجير عبوة ناسفة استهدف مستوطنة «دوليف». وفي وقت سابق، قال الجيش «الإسرائيلي» إن 3 أشخاص أصيبوا في عملية بالقرب من المستوطنة بينهم مجندة حالتها خطيرة. وأضاف في بيان مقتضب: «التفاصيل قيد البحث وتقوم قوات الجيش بأعمال تمشيط في المنطقة».

ووقع تفجير ثانٍ، قرب حاجز عسكري للاحتلال، شمالي الضفة الغربية، بعد نحو ساعة من التفجير الذي وقع قرب رام الله. وقالت وسائل إعلام «إسرائيلية» إن فلسطينياً ألقى عبوة ناسفة بالقرب من حاجز عسكري شمالي الضفة الغربية. ووفق إذاعة الاحتلال فإن فلسطينياً كان يستقل دراجة نارية ألقى عبوة ناسفة بالقرب من حاجز «جلبوع» القريب من مدينة جنين. وأشارت إلى أن قوات كبيرة من الجيش «الإسرائيلي» تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستواصل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية رداً على العملية. وأضاف نتنياهو: «سوف نستمر في تعزيز الاستيطان، سوف نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا».

كما عقد نتنياهو جلسة مشاورات طارئة مع قادة ما تسمى أجهزة الأمن «الإسرائيلية» لبحث تطورات الحادث. ودعا وزراء ومسؤولون من أحزاب اليمين «الإسرائيلي» إلى تعزيز الاستيطان في الضفة. في المقابل، أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية بالعملية، ووصفها ب«البطولية» رغم عدم معرفتي بمن نفذها، وحذر «إسرائيل» من تصاعد العمليات في الضفة رداً على ممارساتها في مدينة القدس.

وأغلقت قوات الاحتلال، حاجز «حوارة» ومفرق بورين وشارع «إيتسهار» في كلا الاتجاهين أمام حركة مرور الفلسطينيين بعد تظاهرة للمستوطنين جنوب مدينة نابلس. وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال منعت مرور المركبات بالقرب من مفرق بيتا وحولت حركة السير إلى بيتا عورتا نابلس للقادمين من رام الله وبالعكس للخارجين من نابلس.

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وأغلقت قوات الاحتلال بوابة مأدما جنوب نابلس، وأقامت حواجز عسكرية على طريق «إيتسهار» باتجاه قرية جيت، ومنعت حركة السير في أعقاب تجمعات يقوم بها المستوطنون في أعقاب وقوع عملية رام الله. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال أغلقوا شارع «إيتسهار» واعتدوا على سيارات المواطنين التي حاولت المرور برشقها بالحجارة، كما أغلقت قوات الاحتلال، الطرق الرئيسية لقرى غرب رام الله، وعززت تواجدها العسكري على مداخل محافظة رام الله والبيرة.

وتصدى جنود الاحتلال لما وصفوه بمحاولة مسلحة للتسلل من قطاع غزة إلى «إسرائيل» ليلاً، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين، بحسب وزارة الصحة في القطاع. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة للصحفيين، إن فلسطينياً أصيب بجروح في ساقه، فيما أصيب الآخر بجرح خطيرة بنيران جنود الاحتلال شرق مدينة غزة. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن قواته أصابت ليل الخميس فلسطينياً بجروح بعد اقترابه من السياج الفاصل شرق قطاع غزة وهاجمها بقنابل يدوية.

وأصيب 127 فلسطينياً بجروح مختلفة، بينهم 54 بالرصاص الحي، اثنان جروحهما خطيره، وأصيب 73 آخرون بالرصاص «المطاطي» وقنابل الغاز، من بينهم 3 مسعفين وطفل والعشرات بالاختناق، خلال مهاجمة قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع في نقاط التجمع الخمس شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية على السياج الفاصل شرقي القطاع، أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة 54 فلسطينياً بالرصاص الحي، و73 بالرصاص «المطاطي» وقنابل الغاز، والعشرات بالاختناق.

ودهس مستوطن، الطفلة جنى منير أبولوحة (6 أعوام) من قرية الجبعة جنوب غرب مدينة بيت لحم. وأفاد شهود عيان في القرية، بأن مستوطناً دهس الطفلة قرب المدخل الموصل بين قريتي الجبعة وصوريف، علماً أن المدخل مغلق ببوابة حديدية، ما أجبر الطفلة على سلوك طريق تسلكه مركبات بشكل كبير، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

(وكالات)