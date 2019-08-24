زيدان يؤكد بقاء نافاس مع ريال مدريد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، زين الدين زيدان، أنه لا يتوقع رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، كما يشاع في وسائل الإعلام المختلفة هذه الأيام، معرباً عن ثقته بأن نافاس سيقدم الكثير للنادي الملكي هذا الموسم.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة: لا، إنه لاعب في ريال مدريد وله أهميته، لا أتوقع حدوث هذا الاحتمال، لم يقل لي إنه يريد الرحيل، ما يحدث في الخارج لا يمكننا التحكم به، إنه يرغب في البقاء واللعب هنا، وهو يعمل على ذلك، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لأي مدرب.

وشدد زيدان على أن نافاس كان وسيظل دائماً لاعباً محترفاً، وأضاف قائلاً: سنخوض الكثير من المباريات وسوف أستعين به.

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وأوضح زيدان أنه لا يحتاج إلى دعم مركز حراسة المرمى في ريال مدريد، واستطرد قائلاً: كيلور موجود هنا وأنا أفكر في الاحتفاظ به، لقد كان دائماً ما يحقق نجاحات، كما أنه يتطلع باستمرار لإحراز الألقاب، أرغب في الاستمرار معه في هذه المغامرة لأنني أعرف أنه سيساعد الفريق كثيرا هذا الموسم وسيكون منافسا كبيرا.

من جانب آخر، طالب اللاعب البلغاري السابق ديميتار بيرباتوف، كلاً من اللاعب الويلزي جاريث بيل والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالجلوس معا لوضع حد لخلافاتهما المستمرة.

وقال بيرباتوف في تصريحات نقلتها عنه «إس» الإسبانية ونشرتها أمس: لا يوجد ما هو أفضل في موقف مثل موقف بيل من أن يجلس مع مديره والتحدث في الموضوع مثل الرجال، عليهما فقط الجلوس والعمل سويا على حل المشكلة.

ونصح بيرباتوف بيل بضرورة أن يظهر بشكل جيد في الملعب.