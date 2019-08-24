«الوصمة البشرية» تتلصص على رؤساء أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

يعتبر الروائي الأمريكي «فيليب روث» أكثر روائيي أمريكا المعاصرين حضوراً ونفوذاً، لاعتبارات عديدة، منها المضموني ومنها الأسلوبي، فمضمونياً يبدو روث جسوراً في طرح أمور إشكالية كبرى، ببساطة من يحكي عن فنجان قهوة تناوله في الصباح مع مطالعة الجريدة، يتناول الكاتب موضوعات جريئة دون رهبة أو أقنعة، ويغزل نسيجه الروائي بخيوط الثقافي والجمالي والحكائي، على نحو تهكمي فريد.

نلمح كذلك تفرد روث في لعبة ابتكار السيرة الذاتية الزائفة، فيقدم تاريخاً شخصياً مزوراً، مثلما فعل عام 1993 في روايته «عملية شايلوك»، حيث يعترف بأنه كان جاسوساً في اليونان، ثم يضحك مع نهاية الكتاب وهو يعلن أن اعترافه هذا كان محض كذبة، كذلك الحال هنا في رواية «الوصمة البشرية» التي ترجمتها إلى العربية «فاطمة ناعوت» فقد قدم روث كولمن لأبنائه سيرة حياة ملفقة عن أصوله وأصول أجداده، كي يحفظ سره الذي أخفاه عنهم طيلة حياته، ويجعلهم يعيشون معه أكذوبة أنه من أصول بيضاء.

هناك اعتبارات أسلوبية أيضاً في وصول فيليب روث إلى تلك المكانة، بداية من اللغة التي تجاور بين اللغة المركبة المتعالية، واللغة الفجة، التي تصل أحياناً إلى حد البذاءة، خاصة حين يأتي الكلام في الحوار على لسان الرعاع من البشر، هنا تقول المترجمة فاطمة ناعوت: «هذه الرواية (الوصمة البشرية) أرهقتني كثيراً في الترجمة، بسبب ذلك المزيج اللغوي الذي يسقط كثيراً في اللغة الدارجة الأمريكية السوقية، فالمعادلة الصعبة في الترجمة هي محاولة تحقيق أكبر قدر من الأمانة في النقل، مع الحفاظ على «أجرومية» اللغة المنقول إليها النص، وهي العربية هنا، إضافة إلى احترام أسلوب الكاتب».

يلعب فيليب روث مع القارئ لعبة سيكولوجية مثيرة، لعبة الكر والفر في التأثير النفسي في القارئ، من خلال بناء شخوص الرواية، فربما في بدء السرد يجعلك تمقت شخصية ما، لأنها خصم البطل الذي عادة، في الإبداع القصصي كافة، ما يجعله المؤلف محل تعاطف القارئ، وإن كان مجرماً، وبعدما تمتلئ أنت القارئ بغضاً لتلك الشخصية التي تحاول تدمير بطل روايتك ينقلب السرد في الفصول المتأخرة ليفتح لك كوة تتلصص عبرها على أسرار حياة تلك الشخصية البغيضة، فيأخذك التعاطف معها بل ربما تنال احترامك وتقديرك فتقع في الحيرة.

يمارس روث في الرواية حيلة أسلوبية لغوية مبتكرة، يلعب بالضمائر في غير سياقاتها المعروفة، وتجد في الرواية تبايناً في مستويات الحوار حسب الشخص المتكلم، يتناوب بين اللغة الأدبية الراقية، وبين اللغة البرجوازية المتوسطة، فالرواية غنية بخيوط متشابكة من الملامح الإنسانية العديدة، نرصد ملمح «الهوية» فيها، فهو يرفض هوية ويختار أخرى، كذلك هناك ملمح فلسفي حين يتأمل كولمن كيف تحاكي مشاكل البشر مشاكل آلهة الإغريق في الميثولوجيا التي يدرسها الطلاب، كذلك هناك ملمح إنساني يتجلى في الحوار الموجع بين كولمن وأمه وهو يخبرها بقراره أن يتبرأ من الأسرة لكي يتزوج من فتاة بيضاء، وكذلك هناك الحديث عن أهوال حرب فيتنام وأثرها في المواطن الأمريكي، وهناك ملمح سياسي إذ تتعرض الرواية لتاريخ أمريكا الاجتماعي والسياسي فتنتقده وتنقضه، وتدخل في خبايا البيت الأبيض، وتتلصص على فضائح الرؤساء منذ نيكسون حتى كلينتون، وتشرح خبايا اليهود في أمريكا.

بطل الرواية هو «كولمن سيلك» أستاذ الأدب الكلاسيكي في مدينة نيو إنجلاند الأمريكية، يستقيل من وظيفته بعد اتهامه بجريمة عنصرية، ويخفي جذوراً سوداء تجري عميقاً في دماء أسلافه، فقد ولد أبيض وتزوج امرأة بيضاء وأنجب أربعة أطفال ولدوا دون أثر لجذوره الزنجية، ويرينا روث أمريكا الخمسينات حتى نهاية القرن الماضي، وطوال الطريق يرسم لنا صورة حياة المواطن حين يكون أمريكياً إفريقياً، يلتقط لنا صورة من حرب فيتنام ولقطات من الفساد الأكاديمي في الجامعات، وفضيحة بيل كلينتون مع مونيكا لوينسكي.