صابر الرباعي يطرب جمهور «قرطاج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيا الفنان التونسي صابر الرباعي، أمس الأول، حفل ختام الدورة الخامسة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي بتونس، وأطرب الرباعي الجمهور بعذوبة صوته الشجي، عبر تأديته أجمل أغنياته القديمة، على غرار «ببساطة» و«ياللا» و«أجمل نساء الدنيا» و«يا دلولة» و«يلي بجمالك». كما قدم أغنيات من ألبومه الجديد مثل «مغيار» و«عمري الجديد».

استهل الرباعي حفله بأغنية «تمنيت» من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحانه الخاصة، وذلك وسط ترحيب كبير من قبل الجمهور.

انطلق المهرجان يوم 11 يوليو/تموز الماضي، وتضمن 31 عرضاً موسيقياً ومسرحياً.