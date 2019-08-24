تعيين موالٍ لقطر في الصومال مديراً للمخابرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأنباء الصومالية، إن مجلس الوزراء أصدر قراراً بتعيين مراسل قناة الجزيرة السابق فهد الياسين مديراً لجهاز المخابرات خلفاً لحسين عثمان، في إجراء يؤكد مخاوف سياسيين وقادة بالجيش من مخاطر تصاعد نفوذ الدوحة في البلد الذي يعاني ويلات الإرهاب، في حين كشف سياسي صومالي بارز أن إعلان الدوحة تدشين ميناء هوبيو،هو مجرد فرقعة إعلامية للاستهلاك المحلي، ولن يدخل حيز التنفيذ.

ونقلت الوكالة عن مجلس الوزراء ، أن الخطوة تأتي ضمن تنقلات وإقالات واسعة شملت جنرالات الجيش والشرطة، والمخابرات ومصلحة السجون.

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن الخطوة تأتي بعد 4 أيام على زيارة رئيس الوزراء القطري للصومال.

وعدّ مراقبون الخطوة تغلغلاً جديداً للمخابرات القطرية في الصومال، مشيرين إلى أن تولي مراسل قناة الجزيرة السابق لهذا المنصب الحساس، يعني أن جميع أسرار الدولة ستكون بيد الدوحة التي تتحكم في البلاد ومصير الملايين من أبنائها.

وقال مدير جهاز المخابرات السابق حسين عثمان في تغريدة على «تويتر» أمس الجمعة: «اليوم هو يوم أسود في تاريخ جهاز الأمن الصومالي؛ لأنه ستترأسه ولأول مرة شخصية اسمها فهد الياسين عميل قطر الذي هو عضو في حركة الشباب». وأضاف أنه من المؤسف أن يضيع قادة الدولة جهاز المخابرات ويسيئوا لسمعته بمثل هذه الخطوة. وأردف: «لكنني مؤمن بأن العدالة ستأخذ مجراها قريباً، وأن الشكوى التي رفعتها ضد الياسين أثناء عملي في الجهاز ستجد من يحقق فيها في يوم من الأيام».

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وتعرف الصحافة المحلية الياسين بأنه «عميل قطر» الذي لم يخفِ الأمر منذ عمله في الحملة الانتخابية للرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو.

من جهة أخرى، كشف رئيس حزب ودجر المعارض عبد الرحمن عبد الشكور، ، أن إعلان قطر تدشين ميناء هوبيو وسط البلاد، هو مجرد فرقعة إعلامية للاستهلاك المحلي ولن يدخل حيز التنفيذ.

وأشارعبدالشكور، إلى أن القطريين وعدوا خلال السنوات الثلاث الماضية بتنفيذ 11 مشروعاً تنموياً لم ينفذ منها شيء حتى الآن.

وأضاف: «قائمة المشروعات التي أعلنت قطر عن تنفيذها في الصومال ولم تشرع فيها حتى الآن، شملت مشروع بناء مقر الحزب الاشتراكي الحاكم سابقاً في مقديشو، ومشروع إنشاء مصنع لتعليب الأسماك شمالي مقديشو، ومشروع بناء طريق مقديشو جوهر بطول 90 كلم، ومشروع بناء طريق مقديشو أفجوي بطول 30 كلم»، ووعدت كذلك بتنفيذ مشروع إعادة بناء أكاديمية سياد العسكرية في مقديشو، ومشروع بناء مقر القوات البحرية، وإعادة بناء مستشفى القوات المسلحة، ومشروع إعادة بناء مركز إيواء الأيتام في لفولي ، وبناء مطار الكيلو 50 جنوبي مقديشو، وكلها لم تر النور .

وأضاف أن الدوحة تعهدت ببناء مشروع قاعدة عسكرية للواء 21 في طوسا مريب ولم تنفذه، كاشفاً أن مشروع تطوير ميناء هوبيو وعدت به قطر منذ العام الماضي، وها هي تعد به العام الحالي مجدداً. (وكالات)