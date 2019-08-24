مكتوم بن محمد: التحديات تثبت قوة رؤية محمد بن راشد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن التحديات العالمية تثبت قوة الأسس الإدارية والرؤية الاستراتيجية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مؤسساتنا الوطنية.

جاء ذلك في تعليق سموه على ارتفاع إيرادات موانئ دبي العالمية 32% وارتفاع أرباح الشركة 27%.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، رغم التحديات العالمية في قطاع النقل البحري، موانئ دبي العالمية سجلت هذا العام ارتفاعاً في إيراداتها بلغ 32% (3.5 مليار دولار) وارتفاعاً في أرباحها عن العام السابق 27% (753 مليون دولار). التحديات تثبت قوة الأسس الإدارية والرؤية الاستراتيجية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في مؤسساتنا الوطنية.