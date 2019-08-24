الصين تصعّد «حرب التجارة» برسوم انتقامية.. وترامب يتعهد بالرد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الصين أمس الجمعة عن رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية تُقدر قيمتها بنحو 75 مليار دولار، وذلك في أحدث تصعيد للنزاع التجاري الطويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها ستفرض رسوماً إضافية بنسبة 5% أو 10% على 5078 منتجاً أمريكي المنشأ منها منتجات زراعية ونفط خام وطائرات صغيرة وسيارات.

وسيبدأ تطبيق الرسوم على بعض المنتجات في الأول في سبتمبر/ أيلول على أن تسري الرسوم على بقية المنتجات في 15 ديسمبر/ كانون الأول.

وكان رئيس تحرير جريدة «جلوبال تايمز» الصينية كتب عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس أنه استناداً لما يعرفه فإن الصين ستتخذ مزيداً من التدابير الانتقامية رداً على التعريفات الأمريكية المقررة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه يأمر الشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين وأن تصنًع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة، وذلك بينما تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب «لقد خسرت بلدنا تريليونات من الدولارات لصالح الصين على مدار سنوات عديدة. لقد سرقوا ملكياتنا الفكرية بمعدل مئات المليارات من الدولارات سنوياً، ويريدون الاستمرار في ذلك. لن أترك ذلك يحدث! لا نحتاج إلى الصين، وسيكون الأفضل حالاً من دون الاعتماد عليهم، إن الصين تسرق ولا تزال تسرق من الولايات المتحدة مبالغ ضخمة، وعلينا أن نوقف ذلك. نحن تطالب شركاتنا الأمريكية الكبرى أن تبدأ على الفور في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك إعادة انتاج السلع في الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف أرد على التعريفات الصينية بعد ظهر هذا اليوم.

كما أطالب جميع شركات النقل والشحن، بما في ذلك فيدكس وأمازون ويو بي أس ومكتب البريد الأمريكي بالتوقف عن تلقي شحنات مسكنات الفنتانيل من الصين (أو من أي مكان آخر). إن الفنتانيل يتسبب في وفاة 100 ألف أمريكي سنوياً. قال الرئيس شي إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة بشأن الفنتانيل لكنها لم تفعل شيئاً. إن اقتصادنا بفضل المكاسب التي جنيناها خلال العامين والنصف الماضيين، أصبح أكبر بكثير من اقتصاد الصين. وسنستمر على النهج. من جهة أخرى، كشف مسح أن التعريفات الأمريكية المقبلة التي ستُطبق على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار ستخفض النمو الاقتصادي لبكين أدنى من مستوى 6%.

وأظهر المسح الصادر عن وكالة «بلومبيرج» أمس الجمعة والذي استطلع آراء 14 اقتصادياً، أنه بمجرد تنفيذ تلك التعريفات فإنها ستتسبب في خفض ما يصل إلى 0.5% من الناتج الإجمالي المحلي للصين مقارنة بمستويات العام الماضي.

وفي الربع الثاني زاد الناتج الحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.2% على أساس سنوي وهي أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأول لعام 1992.وأوضح المسح أن التعريفات الجديدة ستخفض نحو 0.5% إلى 1% من توسع الصادرات الصينية.