بعد هجومها على السيدات البدينات.. منع إعلامية مصرية من الظهور على الشاشات

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365

قرر مجلس نقابة الإعلاميين المصرية، الجمعة، منع الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا” المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، على خلفية تصريحاتها التي وصفت بالمسيئة للسيدات البدينات.

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واستهزأت ريهام سعيد في حلقة برنامجها على السدات البدينات وشكلهن ورائحتهن في الشوارع، وفجر ذلك غضبا في الأوساط المصرية، واحتلت ريهام سعيد قائمة الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاجات تستنكر التصريحات المتعدية.

كما قرر مجلس النقابة إبلاغ النيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016.

وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين واللائحة الداخلية لنقابة الإعلاميين، وما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.