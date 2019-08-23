شكرا لقرائتكم لبنان: القبض على المتورط الأساس في تهريب "الكبتاغون" إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 23 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 23 أغسطس 2019 / 18:45

بنتيجة الرصد والتعقب لمهربي المخدرات وكشف شبكاتهم، وبخاصة شبكات تهريب الكبتاغون من لبنان إلى دول الخليج العربي. ضُبطت بتاريخ ١١/٤/٢٠١٩ كمية من حبوب الكبتاغون في مطار رفيق الحريري الدولي عددها حوال 61 ألف حبة، موضبة داخل قطع للسيارات، ومعدة للتهريب إلى المملكة العربية السعودية. وفق المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة التي أعلنت البلاغ الآتي: "نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، تم الاشتباه بشخص من الجنسية السورية، بحيث تبين انه المتورط الأساس في عملية التهريب. ونتيجة التنسيق بين هذا المكتب وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تبين ان المشتبه به قام بتبديل مكان إقامته بعد احباط العملية، وتوارى عن الأنظار داخل مخيم البداوي (الفلسطيني شمال لبنان)، وأقدم على تغيير رقم هاتفه والرقم المستخدم في عملية التهريب".



وأضافت: "بتاريخ 19/8/2019، قامت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي ومكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال برصده وتعقبه بعد استدراجه إلى محلة الميناء-طرابلس، وتمكنت من توقيفه ويدعى: م.هـ (مواليد عام 1991، سوري)، وبتفتيشه عثر معه على الهاتف المستخدم في عملية التهريب. بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية التهريب بالاشتراك مع آخرين من الجنسية السورية، وبكيفية توضيب المخدرات داخل قطع السيارات بعد قصها وإعادة تلحيمها، كما اعترف باستخدامه هوية سورية مزورة بغية استخدامها لشحن المخدرات وأرقام هواتف أمنية خاصة بالعملية، كما تبين انه مطلوب للقضاء". وقالت: "أودع الموقوف مع المضبوط القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف بقية المتورطين".