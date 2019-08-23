إصابة 39 عاملا بحادث تسرب غاز بمصنع في السعودية

وقال الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "باشر مدني الدمام حادث تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين في أحد مصانع الحديد، ونتج عن الحادث إصابة 39 من العاملين بالمصنع والمصانع المجاورة بحالات اختناق بسيط".
وقالت الوزارة: "في أحد المصانع بالدمام كان هناك تسرب لغاز كبريتيد الهيدروجين، وهو ما تسبب في اختناق 39 عاملا".
وأضافت الوزارة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.
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